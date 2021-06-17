Святкові дні червня: стало відомо, як працюватиме «Укрпошта» на вихідні

Надавати послуги будуть чергові відділення національного поштового оператора

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» працюватиме на Трійцю, яка відзначається цього року 20 червня. Однак відкритими будуть не всі відділення, а лише чергові. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«Укрпошта працює під час святкових днів. На Трійцю 21 червня і День Конституції України надавати послуги будуть чергові відділення національного поштового оператора», – йдеться в повідомленні компанії.

Тим часом, Кабмін на засіданні 16 червня ухвалив зміни до постанови, якою дозволив призначати генерального директора «Укрпошти» поза конкурсом через наглядову раду підприємства.

До слова, «Укрпошта» продала будівлю церкви.

Також повідомлялося, що «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях. А у червні стало відомо, що виплату пенсій на картки скасовано. Листоноші далі будуть розносити гроші.

Варто зазначити, що у 2020 році «Укрпошта» отримала 0,2 млрд грн прибутку.