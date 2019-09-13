«Укртрансгаз» готує ГТС до роботи у реверсному режимі



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Модернізація компресорної станції «Комарно» дозволить суттєво підвищити маневреність та надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року

АТ «Укртрансгаз» модернізує компресорну станцію «Комарно» у рамках підготовки газотранспортної системи (ГТС) до роботи у реверсному режимі. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртрансгаз».

«Модернізація станції дозволить суттєво підвищити маневреність та надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Робота станції забезпечить створення додаткової гарантованої потужності імпорту природного газу та його постачання споживачам України взимку, а також закачування в підземні сховища газу на збереження в літній період», - йдеться у повідомленні.

Проектна потужність модернізованої ділянки становитиме 15 млн кубометрів газу на добу в аверсному режимі та 18 млн кубометрів на добу у реверсному режимі з Польщі.

«Головне завдання капітального ремонту на станції полягає у підключенні нової технологічної ділянки трубопроводу-перемички довжиною в 420 метрів, що дозволить виконувати реверс на магістральному газопроводі «Комарно-Держкордон Ду700», - розповіли в «Укртрансгазі».

Наразі роботи на об’єкті виконано на 50%, завершити ремонт планується до кінця жовтня 2019 року.