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    Екстрене засідання НКРЕКП: стали відомі рішення

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    Комісія розглядала врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електроенергії - Екстрене засідання НКРЕКП: стали відомі рішення
    Комісія розглядала врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електроенергії
    Фото з відкритих джерел

    Регулятор встановив мінімальне цінове обмеження на РДН нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції

    Регулятор, у зв’язку з різким зниженням 2-4 липня ціни на «ринку на добу наперед» (РДН), яке спричинене виведенням з нього попиту постачальниками е/е що мають значну ринкову владу, провів екстрене позачергове засідання, на якому прийняв рішення, які мають стабілізувати ситуацію на ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    Так, з метою збільшення попиту на РДН, Регулятор зобов’язав оператора системи передачі та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат.

    Також Регулятор встановив обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії.

    Регулятор встановив мінімальне цінове обмеження на РДН нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції. Обмеження буде діяти до 8 липня цього року і відповідає останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом», проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції та становить 734,9 грн/мВт∙год.

    З метою оцінки дій учасників ринку, Регулятор оголосив про початок процедури розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у вищевказані дні.

    Нагадаємо, тариф на електроенергію для населення в Україні в 4 рази нижчий, ніж в середньому в країнах Європи. Населення отримує електроенергію за ціною в 2-3 нижче її собівартості.

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    Теги: НКРЕКП ціни Енергоатом розслідування населення
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    Екстрене засідання НКРЕКП: стали відомі рішення