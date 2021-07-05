Цікавився розслідуванням щодо фірми помічника. «Слуга» Куницький прикрився захистом інтересів виборців

Національне агентство з питань запобігання корупції не довело в суді наявність реального конфлікту інтересів у діях політика

Печерський районний суд Києва закрив справу про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького (169 виборчий округ, Харківська область). Про це повідомляє «Главком» з посилання на постанову від 11 червня.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адімінпротокол на обранця Куницького за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Суть претензій полягала у тому, що 17 вересня 2019 року нардеп-«слуга» звернувся до Державного бюро розслідувань із депутатським зверненням. У ньому він цікавився ходом досудового розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб харківського ТОВ «Автоентерпрайз».

Власником та директором цієї фірми є помічник-консультант народного депутата Куницього на громадських засадах Дмитро Ніконов. Останній підтвердив НАЗК: з нардепом має приятельські стосунки. Ніконов додав, що запрошував Куницького як блогера для зйомки відеоматеріалів із соціальним контентом (очевидно, мається на увазі, реклама електрозаправок «Автоентерпрайзу» із фотографією Куницького, якого підписали псевдонімом ZPSanek).

Крім цього, у вересні 2019 року «слуга народу» звернувся з депутатським зверненням до ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». У вказаному зверненні він просив надати всю інформацію про порядок приєднання до електричних мереж конкретної зарядної станції для електромобілів (додавши копію її технічного паспорту зарядної станції для електромобілів виробництва «Автоентерпрайзу»), на прибудинковій території, де мешкає сам політик.

НАЗК також з’ясувало, що з моменту набуття депутатських повноважень, Куницький декларує електрокар Nissan Leaf, 2013 року випуску, який орендує у фірми свого помічника на акційних умовах – 2,5 тис. грн на місяць. Тому встановлення зазначеної зарядної станції створювало б додатковий комфорт у повсякденному житті та дало б змогу заряджати електромобіль «слуги».

У суді Олександр Куницький відкинув усі звинувачення НАЗК. Він надав суду звернення до нього трудового колективу компанії «Автоентерпрайз», яка прописана у межах 169 виборчого округу, в якому переміг нардеп під час позачергових парламентських виборах влітку 2019 року. Отже, за словами обранця, спірне депутатське звернення до правоохоронних органів не що інше як захист інтересів виборців у межах його депутатських повноважень і не містить жодного приватного інтересу.

Що стосується взаємин між помічником Куницького, то, за твердженням відповідача, у них є спільне бачення щодо розвитку та популяризації екологічного транспорту в Україні.

Окремо нардеп-«слуга» заявив, що мета підготовки його звернення до ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» полягала у зборі інформацію для реєстрації 4 грудня 2019 року у Верховній Раді законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо визначення електричних автомобільних транспортних засобів, зарядних станцій під них та створенню умов для переходу на екологічний транспорт до 2030 року).

Додав, що не планував встановлювати електростанцію у своєму будинку, як вказано у протоколі, а лише хотів дізнатися процедуру установки та вказав свій адрес, а також долучив технічну документацію, оскільки йому потрібно було дізнатися щодо можливості встановлення станції під конкретне місце.

Столичний суд підтримав аргументи народного депутата і дійшов висновків про відсутність реального конфлікту інтересів.

Зауважимо, що санкція ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративне правопорушення, передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн до 6,8 тис. грн.

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