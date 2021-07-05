В Україні різко подорожчає пальне. Наскільки виростуть ціни

Вже в липні пальне в Україні може подорожчати на 40 копійок за літр. Ціни зростатимуть, як на бензини, так і на дизельне пальне

Вже в липні пальне в Україні помітно подорожчає. Про це свідчать дані, як від уряду, так і експертів ринку нафтопродуктів.

Так, за оцінками Консалтингової групи «А-95», потенціал зростання цін на бензини і дизельне пальне становить мінімум 40 копійок на літрі.

Про те, що пальне подорожчає, свідчать і дані уряду, який фактично регулює максимальні ціни на бензини і дизель. Так, 5 липня 2021 року, Міністерство економіки фактично дозволило підняти ціни наступним чином:

на бензин – на 80 копійок;

на дизель – на 32 копійки.

Отже, як бачимо, ціни виростуть навіть більше, ніж на 40 копійок. Таким чином, у липні ціни на бензин виростуть до 31,64 гривні за літр, дизельного пального – до 29,55 гривні за літр. І це стосується лише звичайного пального. Брендові бензини та дизель коштуватимуть ще дорожче.

Головна причина зростання цін – стрімке подорожчання нафти. Протягом місяця нафта еталонної марки Brent здолала шлях з $69 до $77 за барель. А за останній рік зростання склало майже в два рази – торік у липні котирування були на рівні $42 за барель.

Вартість спотових контрактів на дизельне паливо в Середземномор'ї за місяць зросло найбільше – майже на $40 за тонну, або приблизно на 6,8% – до $600 за тонну.

На північному заході Європи зростання дизеля за місяць склало $32 на тонні, або на 5,5% – до $605 за тонну.

Бензини на цьому ж базисі подорожчали на $50 на тонні за місяць, або на 7,5% – до $715 за тонну.

Учасники ринку відзначають, що зростання європейських котирувань тиснуло на українські гуртові ціни весь червень. У підсумку за місяць ціни в крупному гурті виросли на 500 грн на тонні на дизельне пальне, і на 950 грн на тонні на бензини.