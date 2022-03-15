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    Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 16 березня

    Евакуаційні рейси відправлятимуться з восьми міст України - Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 16 березня
    Евакуаційні рейси відправлятимуться з восьми міст України
    фото: 0532.ua

    Усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними

    Укрзалізниця допомагає з евакуацією українців до безпечних регіонів. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня. Про це повідомляється в Telegram Укрзалізниці.

    Нагадуємо, що усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними.

    Додаткові евакуаційні рейси на 16 березня з міста Харків:

    • №229 / 230 Харків - Ужгород - 9:40;
    • №239 / 240 Харків - Львів - 13:00.

    Дніпро:

    • №907 / 908 Дніпро - Хелм – 10:30;
    • №903 / 904 Дніпро - Самбір – 12:30;
    • Інтерсіті+ Дніпро - Львів – 14:00;
    • №234/233 Дніпро - Чоп – 20:00.

    Краматорськ:

    • №271/272 Краматорськ - Ковель – 13:00;
    • №269/270 Краматорськ - Львів – 16:00.

    Кривий Ріг:

    • №219/220 Кривий Ріг - Чоп - 11:00.

    Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

    Також актуальний графік регулярних поїздів оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

    Як повідомлялося, російські окупанти в Тростянці на Сумщині заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши «живі» та інформаційні щити.

    У тимчасово окупованому Тростянці російські окупанти влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине», виставили там свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

    Теги: Харків окупанти Укрзалізниця Дніпро Львів Кривий Ріг Ужгород
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    Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 16 березня