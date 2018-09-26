  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укрзалізниця» отримала ще сім локомотивів General Electric

    • Розсилка
    «Укрзалізниця» отримала ще сім локомотивів General Electric
    Facebook Євгена Кравцова

    Через кілька днів локомотиви відправлять на доукомплектування в Україні

    В Чорноморськ прибула друга партія локомотивів компанії General Electric.

    Про це повідомив в соцмережі Facebook. в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    «Ще 7 нових тепловозів GE вночі (25 вересня. – Ред.) прибули до Чорноморська. З США вони виїхали приблизно місяць тому. Через кілька днів - відправляться на доукомплектування в Україні», - написав він.

    За словами Кравцова, вже у листопаді вісім локомотивів GE Evolution почнуть працювати на залізниці.

    «Плануємо залучити їх для перевезень у південному напрямку», - зазначив керівник «Укрзалізниці».

    Він додав, що наступну партію тепловозів General Electric чекають через два тижні.

    Як відомо, перший локомотив General Electric доставили в порт Чорноморськ 10 вересня.

    Читайте також
    США Укрзалізниця потяг залізниця Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ