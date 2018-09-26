«Укрзалізниця» отримала ще сім локомотивів General Electric



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Facebook Євгена Кравцова

Через кілька днів локомотиви відправлять на доукомплектування в Україні

В Чорноморськ прибула друга партія локомотивів компанії General Electric.

Про це повідомив в соцмережі Facebook. в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Ще 7 нових тепловозів GE вночі (25 вересня. – Ред.) прибули до Чорноморська. З США вони виїхали приблизно місяць тому. Через кілька днів - відправляться на доукомплектування в Україні», - написав він.

За словами Кравцова, вже у листопаді вісім локомотивів GE Evolution почнуть працювати на залізниці.

«Плануємо залучити їх для перевезень у південному напрямку», - зазначив керівник «Укрзалізниці».

Він додав, що наступну партію тепловозів General Electric чекають через два тижні.

Як відомо, перший локомотив General Electric доставили в порт Чорноморськ 10 вересня.