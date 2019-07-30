«Укрзалізниця» прибере «вінтажні прикраси» з поїздів «Інтерсіті»



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«Укрзалізниця» прибере килими з регіональних поїздів та «Інтерсіті»

Укрзалізниця оголосила про продовження «антикилимової операції» — з регіональних поїздів та швидкісних «Інтерсіті» приберуть килими.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

«Прибираємо «вінтажні прикраси» з поїздів «Інтерсіті», «Регіональний експрес» та «Регіональний поїзд», — йдеться у повідомленні.

На початку березня стало відомо, що 40 нових вагонах УЗ замість різнокольорових доріжок і лінолеуму покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вже отримала всі 30 локомотивів General Electric - останні п’ять прибули до України 1 лютого.

За словами керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, локомотиви, які вже в роботі, «показують себе вкрай ефективно».