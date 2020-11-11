«Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова

Додатковий потяг призначено на наступну середу 18 листопада

Компанія «Укрзалізниця» призначила швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ – Львів – Київ на 18 листопада цього року. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

У повідомленні йдеться, що рейс виконуватиме потяг Hyundai.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00 та прибуватиме до Львова о 11:09 (із зупинками на станціях: Коростень, Підзамче).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53.

Квитки на цей рейс можна придбати у залізничних касах чи онлайн.

Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода. Відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь – Київ;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Також з 9 листопада тимчасово закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.