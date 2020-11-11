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    «Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова

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    Поїзд прибуде до Львова об 11:09 18 листопада&nbsp; - «Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова
    Поїзд прибуде до Львова об 11:09 18 листопада 

    Додатковий потяг призначено на наступну середу 18 листопада

    Компанія «Укрзалізниця» призначила швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ – Львів – Київ на 18 листопада цього року. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    У повідомленні йдеться, що рейс виконуватиме потяг Hyundai.

    Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00 та прибуватиме до Львова о 11:09 (із зупинками на станціях: Коростень, Підзамче).

    У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53.

    Квитки на цей рейс можна придбати у залізничних касах чи онлайн.

    Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода. Відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:

    • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
    • № 10/9 Маріуполь – Київ;
    • № 17/18 Харків – Ужгород;
    • № 29/30 Київ – Ужгород;
    • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
    • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • № 81/82 Київ – Ужгород;
    • № 84/83 Маріуполь – Київ;
    • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    • № 91/92 Львів – Київ;
    • № 98/97 Ковель – Київ;
    • № 107/108 Одеса – Ужгород;
    • № 116/115 Київ – Бердянськ;
    • № 145/146 Київ – Ізмаїл;
    • № 217/218 Київ – Рахів;
    • № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

    Також з 9 листопада тимчасово закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.

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