«Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова
Додатковий потяг призначено на наступну середу 18 листопада
Компанія «Укрзалізниця» призначила швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ – Львів – Київ на 18 листопада цього року. Про це повідомляє пресслужба перевізника.
У повідомленні йдеться, що рейс виконуватиме потяг Hyundai.
Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00 та прибуватиме до Львова о 11:09 (із зупинками на станціях: Коростень, Підзамче).
У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53.
Квитки на цей рейс можна придбати у залізничних касах чи онлайн.
Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода. Відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 10/9 Маріуполь – Київ;
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 107/108 Одеса – Ужгород;
- № 116/115 Київ – Бердянськ;
- № 145/146 Київ – Ізмаїл;
- № 217/218 Київ – Рахів;
- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Також з 9 листопада тимчасово закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.