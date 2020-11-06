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    Економіка та фінанси

    Чекаємо, що держава виплатить мільярди, які винна за пільгові пасажирські перевезення, – керівник Укрзалізниці

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    Голова правління &laquo;Укрзалізниці&raquo; Володимир Жмак - Чекаємо, що держава виплатить мільярди, які винна за пільгові пасажирські перевезення, – керівник Укрзалізниці
    Голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак

    Нині збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» покриває за рахунок прибутків від вантажних, які складають 80% доходу компанії

    Держава заборгувала «Укрзалізниці» мільярди за пільгові пасажирські перевезення. Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак.

    За його словами, в компанії очікують на компенсацію з боку держави та місцевої влади значних сум за пасажирські перевезення залізницею.

    «Наприклад, Міністерство освіти, яке зараз є нашим великим боржником, практично більше мільярда гривень нам заборгувало за перевезення своїх пільгових пасажирів. Тому ми в діалозі для того, щоб нам державні органи відповідні і органи місцевого самоврядування відкомпенсовували ті затрати, які ми здійснюємо на перевезення пасажирські», – розповів Жмак.

    Він наголосив, що нині збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» покриває за рахунок прибутків від вантажних, які складають 80% доходу компанії.

    «Пасажирські перевезення – це більше соціальний аспект. Звичайно, ми не можемо їх розділити, якщо ми будемо розвивати вантажні, а пасажирські зупинимо. Тому ми будемо робити якраз синергію з дохідними вантажними, з тим, щоб підтримати належним чином належний сервіс, належну послугу пасажирських перевезень», – повідомив Жмак.

    Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив про необхідність реформувати «Укрзалізницю», розділивши компанію на окремі бізнеси.

    У свою чергу економіст Борис Кушнірук відзначав, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку,  проведення реформи «Укрзалізниці» сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень.

    Укрзалізниця Олександр Скічко перевезення
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