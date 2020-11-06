Чекаємо, що держава виплатить мільярди, які винна за пільгові пасажирські перевезення, – керівник Укрзалізниці

Нині збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» покриває за рахунок прибутків від вантажних, які складають 80% доходу компанії

Держава заборгувала «Укрзалізниці» мільярди за пільгові пасажирські перевезення. Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак.

За його словами, в компанії очікують на компенсацію з боку держави та місцевої влади значних сум за пасажирські перевезення залізницею.

«Наприклад, Міністерство освіти, яке зараз є нашим великим боржником, практично більше мільярда гривень нам заборгувало за перевезення своїх пільгових пасажирів. Тому ми в діалозі для того, щоб нам державні органи відповідні і органи місцевого самоврядування відкомпенсовували ті затрати, які ми здійснюємо на перевезення пасажирські», – розповів Жмак.

Він наголосив, що нині збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» покриває за рахунок прибутків від вантажних, які складають 80% доходу компанії.

«Пасажирські перевезення – це більше соціальний аспект. Звичайно, ми не можемо їх розділити, якщо ми будемо розвивати вантажні, а пасажирські зупинимо. Тому ми будемо робити якраз синергію з дохідними вантажними, з тим, щоб підтримати належним чином належний сервіс, належну послугу пасажирських перевезень», – повідомив Жмак.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив про необхідність реформувати «Укрзалізницю», розділивши компанію на окремі бізнеси.

У свою чергу економіст Борис Кушнірук відзначав, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи «Укрзалізниці» сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень.