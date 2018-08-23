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    «Укрзалізниця» призначила на 27 серпня додатковий потяг Київ – Львів – Київ

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    Потяг&nbsp;&laquo;Інтерсіті&raquo; - «Укрзалізниця» призначила на 27 серпня додатковий потяг Київ – Львів – Київ
    Потяг «Інтерсіті»

    З Києва до Львова та у в зворотному напрямку можна буде доїхати на поїзді «Інтерсіті +»

    «Укрзалізниця» на 27 серпня призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті +», який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Київ.

    Про це повідомила прес-служба перевізника.

    Поїзд «Інтерсіті +» №755 відправиться з Києва о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43.

    У зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 відправиться о 23:00 і прибуде до Києва о 5:18.

    До слова, на День Незалежності України, 24 серпня, у Києві курсуватиме ретропоїзд.

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