«Укрзалізниця» призначила на 27 серпня додатковий потяг Київ – Львів – Київ
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Потяг «Інтерсіті»
З Києва до Львова та у в зворотному напрямку можна буде доїхати на поїзді «Інтерсіті +»
«Укрзалізниця» на 27 серпня призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті +», який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Київ.
Про це повідомила прес-служба перевізника.
Поїзд «Інтерсіті +» №755 відправиться з Києва о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43.
У зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 відправиться о 23:00 і прибуде до Києва о 5:18.
До слова, на День Незалежності України, 24 серпня, у Києві курсуватиме ретропоїзд.