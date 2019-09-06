  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Укрзалізниця пропонує пасажирам підключитися до боротьби з тарганами

    • Розсилка
    Укрзалізниця пропонує пасажирам підключитися до боротьби з тарганами

    Кожен вагон щомісяця проходить планову дезінфекцію

    Укрзалізниця закликає пасажирів скаржитися на сусідство з тарганами у потягах на гарячу лінію

    Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Фейсбуці.

    «Подорожувати тарганам залізничним транспортом суворо заборонено. Помітили їх у вагоні – обов’язково повідомте нам на гарячу лінію: 0800 503 111. Такі вагони після рейсу відчіпляють для позапланової дезінфекції, яку проводить Лабораторний центр на залізничному транспорті, що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні.

    У разі неякісного результату Лабораторний центр проводить повторну обробку за власні кошти. Крім того, кожен вагон щомісячно проходить дезінфекцію. 

     

    Читайте також
    Укрзалізниця сміття потяг залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ