Укрзалізниця пропонує пасажирам підключитися до боротьби з тарганами



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Кожен вагон щомісяця проходить планову дезінфекцію

Укрзалізниця закликає пасажирів скаржитися на сусідство з тарганами у потягах на гарячу лінію

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Фейсбуці.

«Подорожувати тарганам залізничним транспортом суворо заборонено. Помітили їх у вагоні – обов’язково повідомте нам на гарячу лінію: 0800 503 111. Такі вагони після рейсу відчіпляють для позапланової дезінфекції, яку проводить Лабораторний центр на залізничному транспорті, що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні.

У разі неякісного результату Лабораторний центр проводить повторну обробку за власні кошти. Крім того, кожен вагон щомісячно проходить дезінфекцію.