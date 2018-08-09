«Укрзалізниця» протестувала новий швидкісний потяг
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Поїзд «Тарпан»
Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород
В ніч із 7 на 8 серпня «Укрзалізниця» провела експериментальну поїздку двухсистемного швидкісного поїзда, який курсуватиме за маршрутом Київ-Львів-Мукачево-Ужгород.
Як повідомляє ЦТС з посиланням на Ужгородську дирекцію залізничних перевезень, тестову поїздку здійснив поїзд «Тарпан» виробництва Крюківського вагонзаводу.
Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород.
Експериментальна поїздка проведена для підтвердження динамічних характеристик рухомого складу та визначення максимальних швидкостей руху.
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