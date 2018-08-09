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    «Укрзалізниця» протестувала новий швидкісний потяг

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    <p>Поїзд &laquo;Тарпан&raquo;</p> - «Укрзалізниця» протестувала новий швидкісний потяг

    Поїзд «Тарпан»

    Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород

    В ніч із 7 на 8 серпня «Укрзалізниця» провела експериментальну поїздку двухсистемного швидкісного поїзда, який курсуватиме за маршрутом Київ-Львів-Мукачево-Ужгород.

    Як повідомляє ЦТС з посиланням на Ужгородську дирекцію залізничних перевезень, тестову поїздку здійснив поїзд «Тарпан» виробництва Крюківського вагонзаводу.

    Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород.

    Експериментальна поїздка проведена для підтвердження динамічних характеристик рухомого складу та визначення максимальних швидкостей руху.

    Нагадаємо, перший локомотив General Electric вже везуть в Україну.

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