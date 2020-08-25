«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд



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Потяг №828/827 Кривий Ріг - Дніпро почне курсувати з 28 серпня Фото: РБК-Україна

Поїзд курсуватиме за напрямом Кривий Ріг - Дніпро

Із 28 серпня «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг - Дніпро. Поїзд курсуватиме щоденно, за винятком суботи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з Кривого Рогу поїзд відправлятиметься о 06:43 і прибувати у Дніпро о 09:20. Відправлення з Дніпра о 18:20, прибуття в Кривий Ріг о 21:25.

«Поїзд зупинятиметься на станціях Верхівцеве і Кам'янське-Пасажирське. Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн на сайті УЗ», - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в поїздах обов'язково потрібно носити маску. Контролює дотримання карантину поїзна бригада. У разі порушень залізничники будуть викликати працівників Національної поліції.

Наагадаємо, що минулого тижня «Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста. Так, з 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна робити лише висадку пасажирів. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

Також «Укрзалізниця» відновила курсування потягу Київ-Запоріжжя.