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    «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд

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    Потяг&nbsp;№828/827 Кривий Ріг - Дніпро почне курсувати з 28 серпня&nbsp; - «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд
    Потяг №828/827 Кривий Ріг - Дніпро почне курсувати з 28 серпня 
    Фото: РБК-Україна

    Поїзд курсуватиме за напрямом Кривий Ріг - Дніпро

    Із 28 серпня «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг - Дніпро. Поїзд курсуватиме щоденно, за винятком суботи.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Так, з Кривого Рогу поїзд відправлятиметься о 06:43 і прибувати у Дніпро о 09:20. Відправлення з Дніпра о 18:20, прибуття в Кривий Ріг о 21:25.

    «Поїзд зупинятиметься на станціях Верхівцеве і Кам'янське-Пасажирське. Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн на сайті УЗ», - йдеться в повідомленні.

    У відомстві нагадали, що в поїздах обов'язково потрібно носити маску. Контролює дотримання карантину поїзна бригада. У разі порушень залізничники будуть викликати працівників Національної поліції.

    Наагадаємо, що минулого тижня «Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири містаТак, з 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна робити лише висадку пасажирів. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування. 

    Також «Укрзалізниця» відновила курсування потягу Київ-Запоріжжя

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