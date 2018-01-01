«Укрзалізниця» сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС

ПАТ «Укрзалізниця» збільшить кількість міжнародних кас у зв’язку зі зростанням обсягів перевезень пасажирів до країн ЄС. Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов у Twitter. За його словами, розширення мережі міжнародних квиткових кас залізничники розпочнуть із регіональної філії «Донецька



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«Укрзалізниця» сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС

ПАТ «Укрзалізниця» збільшить кількість міжнародних кас у зв’язку зі зростанням обсягів перевезень пасажирів до країн ЄС.

Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов у Twitter.

За його словами, розширення мережі міжнародних квиткових кас залізничники розпочнуть із регіональної філії «Донецька залізниця».

«Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із Донецької залізниці. Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця».

Як повідомив Євген Кравцов, у 2017 році в міжнародному сполученні Україна – ЄС перевезено у 5,5 раза більше, ніж у 2016-му. За 11 місяців поїздами за кордон подорожували 205 тисяч пасажирів.

«У графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рр. ми розширили мережу маршрутів до країн ЄС. Пасажири мають змогу подорожувати до Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Австрії, а до Чехії з пересадкою на станції Кошице на поїзд № 240 Кошице – Прага. Ми працюємо з колегами з інозалізниць для створення можливості продажу квитків через інтернет на поїзди міжнародного сполучення. Наразі відпрацьовуємо нормативні та технічні питання», – розповів Євген Кравцов.

Маршрути поїздів Україна – країни ЄС

№67/68 Київ – Варшава (щоденно, швидкий)

№36/35 Одеса– Перемишль (щоденно, швидкий)

№705/706 Київ– Перемишль (щоденно, Інтерсіті+)

№51/52 Львів– Перемишль (щоденно, швидкий)

№753/754 Ковель – Холм (щоденно, регіональний, друга пара до поїзда

№751/752 Здолбунів – Холм.

Київ – Кошице (2 безпересадкові вагони у складі поїзда №13/14 Київ-Ужгород, далі поїздами Словацьких залізниць до Праги та Братислави)

Київ –Будапешт –Відень (щоденно, безпересадковий вагон у складі поїзда №749/145 Київ-Львів-Чоп, далі поїздами Угорських залізниць)

Київ – Бухарест (1 раз на тиждень, безпересадковий вагон у складі поїзда №117/118 Київ-Чернівці)

Київ – Варна (курсує влітку, безпересадковий вагон у складі поїзда Білоруської залізниці).

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят призначила 29 додаткових поїздів.