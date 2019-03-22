УПЦ МП подала в суд на Міністерство культури



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Зараз вирішується питання про відкриття адміністративного провадження у справі

Київська Метрополія УПЦ Московського патріархату подала до суду позов проти Міністерства культури через необхідність внесення змін до статуту релігійних організації. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Київської Метрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України про скасування наказу про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), що підпадають під дію норм ч.7 та ч.8 ст.12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», - йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що позивач просить визнати протиправними дії міністерства щодо розміщення на його офіційному сайті та в газеті «Урядовий кур’єр» Переліку релігійних організацій, які підпадають під норми ч.7 та ч.8 ст.12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та яким необхідно внести зміни до свого статуту та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.

Зараз вирішується питання про відкриття адміністративного провадження у справі.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.