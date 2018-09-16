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    Ураган «Флоренс»: кількість жертв зросла до 11

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    Ураган «Флоренс»: кількість жертв зросла до 11

    Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Північна Кароліна

    У США ураган Флорес, який вже встиг ослабнути до рівня тропічного шторму, забрав життя щонайменше 11 осіб у штатах Північна і Південна Кароліна.

    Про це повідомляє CNN.

    Як заявив шериф округу, три людини загинули через повені і швидкі потоки води, які приніс шторм.

    Зокрема, через падіння на будинок дерева загинула 41-річна жінка зі своїм семимісячним сином, а 68-річний чоловік помер від удару струму в той момент, коли намагався включити генератор. Ще один чоловік у окрузі Ленуар помер від серцевого нападу, коли під час шторму вийшов перевірити своїх собак і впав.

    Також повідомляється, що президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Північна Кароліна. У заяві Білого дому сказано, що президент збирається наступного тижня відвідати зону лиха.

    Близько мільйона домоволодінь і фірм залишаються без електроенергії в результаті негоди, яка сягнула східного узбережжя США 14 вересня і продовжує рух углиб материка.

    Раніше повідомлялося, що щонайменше семеро людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.

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