Ураган «Флоренс»: кількість жертв зросла до 11



Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Північна Кароліна

У США ураган Флорес, який вже встиг ослабнути до рівня тропічного шторму, забрав життя щонайменше 11 осіб у штатах Північна і Південна Кароліна.

Про це повідомляє CNN.

Як заявив шериф округу, три людини загинули через повені і швидкі потоки води, які приніс шторм.

Зокрема, через падіння на будинок дерева загинула 41-річна жінка зі своїм семимісячним сином, а 68-річний чоловік помер від удару струму в той момент, коли намагався включити генератор. Ще один чоловік у окрузі Ленуар помер від серцевого нападу, коли під час шторму вийшов перевірити своїх собак і впав.

Також повідомляється, що президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Північна Кароліна. У заяві Білого дому сказано, що президент збирається наступного тижня відвідати зону лиха.

Близько мільйона домоволодінь і фірм залишаються без електроенергії в результаті негоди, яка сягнула східного узбережжя США 14 вересня і продовжує рух углиб материка.

Раніше повідомлялося, що щонайменше семеро людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.