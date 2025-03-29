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Доки аеропорт «Бориспіль» не працює, його керівник отримує мільйонну зарплату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Доки аеропорт «Бориспіль» не працює, його керівник отримує мільйонну зарплату
За 2022−2024 роки Дубревський задекларував 10,1 млн грн зарплати на посаді керівника аеропорту «Бориспіль»
фото з відкритих джерел

Олексій Дубревський у 2024 році задекларував 2,268 млн грн заробітної плати

Гендиректор міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський у 2024 році задекларував 2,268 млн грн заробітної плати. Як інформує «Главком», про це йдеться в його декларації за 2024 рік.

У 2023 році Дубревський задекларував 3,788 млн грн заробітної плати. А у 2022 році – 4,06 млн грн зарплати.

Таким чином, за 2022−2024 роки Дубревський задекларував 10,1 млн грн зарплати на посаді керівника аеропорту «Бориспіль». Цю посаду він обіймає з липня 2021 року. Раніше він очолював Міжнародний аеропорт Запоріжжя (у статусі виконувача обов’язків). В різні роки Дубревський працював у німецькій компанії Lufthansa, а також у аеропорту Донецька та Рас-Ель-Хайма (ОАЕ).

Як повідомлялось, Україна 24 лютого 2022 року закрила повітряний простір для цивільної авіації.

Нагадаємо, Львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького можуть відкрити для авіаційних польотів уже в квітні-травні цього року. Такий оптимістичний сценарій озвучила генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська. Водночас серед можливих дат відкриття розглядають і літній період. 

Раніше повідомлялося, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» могли відновитись до кінця січня 2025 року. Забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

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Теги: Аеропорт Бориспіль Львів 24 лютого зарплата

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