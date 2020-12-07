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    Уруський анонсував створення Агенції з оборонних технологій

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    Базою для Агенції може стати Інститут інформатизації і моделювання економіки - Уруський анонсував створення Агенції з оборонних технологій
    Базою для Агенції може стати Інститут інформатизації і моделювання економіки

    У проєкті бюджету на 2021 рік фінансів на формування Агенції поки нема, – сказав Уруський

    Агенцію з оборонних технологій при Міністерстві оборони планують сформувати 2021 року. Про це розповів віцепрем’єр, міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

    За словами Уруського, Агенція буде, так би мовити, подвійного підпорядкування  і з залученням Національної академії наук. «Там є так звана секція прикладних досліджень, яка працює в інтересах різних оборонних завдань. Я думаю, що ми її також долучимо», – сказав Уруський.

    «Базою може стати Інститут інформатизації і моделювання економіки, який переходить до нашого міністерства і Мінекономіки. Будемо з міністром оборони розмовляти, які науково-технічні сили будуть виділені з Міноборони і долучаться до цього процесу. Можливо, це буде якась частина Центрального науково-дослідного інституту озброєнь і військової техніки. Поки це ще все в стадії перемов, у стадії формування», – додав він.

    «Я думаю, що 2021 рік якраз піде на процес того, щоб сформувати цю агенцію. І на весну щоб ми вже вийшли з бюджетом, з розумінням того, який бюджет необхідний для того, щоб воно нормально функціонувало. На 2021 рік поки що фінансів у проєкті бюджету на це, на превеликий жаль, немає. Я не виключаю, що вони ще можуть з’явитися, бо бюджет іще не ухвалений у другому читанні», – звернув увагу чільний урядовець.

    Зазначимо, про створення Агенції Уруський вперше повідомив у вересні цього року.

    Теги: міністр бюджет Міноборони
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