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    Політика

    Таран обіцяє розширити співробітництво з НАТО

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    Міністр оборони Андрій Таран - Таран обіцяє розширити співробітництво з НАТО
    Міністр оборони Андрій Таран
    Фото 24tv.ua

    Метою України залишається членство у Північноатлантичному альянсі

    Міністр оборони України Андрій Таран планує розширювати співробітництво з країнами НАТО.Зокрема, Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та направити до роботи в структурах Альянсу додаткові сили з метою отримати в майбутньому статус повноправного члена.

    «Ми готові збільшити національний внесок в операції під проводом НАТО, направити до роботи в структурах Альянсу додатковий військовий і цивільний персонал, приступити до виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, використовуючи автоматизовані системи», – сказав міністр в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр»  у суботу.

    За словами Тарана, позначені кроки «повинні зробити нас сильнішими і значно наблизити до стратегічної мети – повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору».

    Міністр зазначив, що Київ розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політичну підтримку союзників НАТО щодо прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році. Таран поінформував, що відзначив це під час зустрічі з Надзвичайними і Повноважними Послами і військовими аташе держав-членів, акредитованими в Україні.

    «Відхилення від курсу немає, навпаки, подвоюємо наші зусилля на шляху євроатлантичної інтеграції», – наголосив міністр.

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    Теги: НАТО Міноборони Офіс президента Андрій Таран
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