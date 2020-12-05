Таран обіцяє розширити співробітництво з НАТО

Метою України залишається членство у Північноатлантичному альянсі

Міністр оборони України Андрій Таран планує розширювати співробітництво з країнами НАТО.Зокрема, Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та направити до роботи в структурах Альянсу додаткові сили з метою отримати в майбутньому статус повноправного члена.

«Ми готові збільшити національний внесок в операції під проводом НАТО, направити до роботи в структурах Альянсу додатковий військовий і цивільний персонал, приступити до виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, використовуючи автоматизовані системи», – сказав міністр в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» у суботу.

За словами Тарана, позначені кроки «повинні зробити нас сильнішими і значно наблизити до стратегічної мети – повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору».

Міністр зазначив, що Київ розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політичну підтримку союзників НАТО щодо прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році. Таран поінформував, що відзначив це під час зустрічі з Надзвичайними і Повноважними Послами і військовими аташе держав-членів, акредитованими в Україні.

«Відхилення від курсу немає, навпаки, подвоюємо наші зусилля на шляху євроатлантичної інтеграції», – наголосив міністр.