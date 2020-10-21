Ексспікер парламенту Володимир Литвин захворів на коронавірус



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Володимир Литвин – український політик, голова Адміністрації Президента (1999 – 2002), голова Верховної Ради у 2002 – 2006 роках

Литвин заявив, що захворів на коронавірус

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що захворів на коронавірус Covid-19. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Зосередившись на допомозі землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на «ковід». Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Усім – здоров’я і жодних коронавірусів», – написав Володимир Литвин.

Володимир Литвин – український політик, голова Адміністрації Президента (1999 – 2002), голова Верховної Ради у 2002 – 2006 роках та з 9 грудня 2008 року до 6 грудня 2012, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії наук.

Нагадаємо, вісім днів тому стало відомо, що голова Одеської ОДА заразився коронавірусом.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

Нагадаємо, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

До слова, прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію.

Також повідомлялося, що що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

Крім того, п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус стало відомо 29 вересня.

3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.