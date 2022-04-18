Уряд дозволив тратити українцям компенсацію за «пакунок малюка» на будь-що

Зміни розповсюджуються на період дії воєнного стану

Міністерство соціальної політики надало роз’яснення стосовно грошової компенсації за «пакунок малюка», який призначається сім’ям, у яких народилася дитина. Відповідна інформація з’явилася на сайті міністерства.

Зокрема, на період дії воєнного стану, який в Україні введено 24 лютого 2022 року через російську військову агресію, уряд затвердив такі зміни:

надано можливість перерахування коштів грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на будь-який рахунок, відкритий в «Приватбанку»;

знято обмеження щодо здійснення розрахунків виключно на дитячі товари та виключно в закладах торгівлі (себто дозволено витрачати компенсацію на купівлю будь-яких товарів);

кошти грошової компенсації, невикористані протягом 12 місяців з дня зарахування, не будуть повертатись на рахунок Мінсоцполітики та залишаться на рахунках отримувачів.

У Мінсоцполітиці додали, що у 2022 році проведено перерахування коштів компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» понад 34,1 тис. особам (на підставі реєстрів, сформованих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення) на суму 216,7 млн грн. (у т. ч. березень – 8,1 тис. осіб на суму 51,6 млн грн).

Нагадаємо, що розмір грошової компенсації за «пакунок малюка» дорівнює трьом прожитковим мінімумів для дітей до шести років (на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум становив 2,1 тис. грн).