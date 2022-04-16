Марченко звернулася до саудівського принца (відео)

Кума Путіна закликає до справедливості і просить допомоги у принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана

Дружина затриманого нардепа, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко записала чергове відеозвернення про порятунок свого чоловіка. Цього разу кума Путіна закликає до справедливості і просить допомоги у принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

«Ваша королівська високосте, жінка, котра палко кохає свого чоловіка і непокоїться за його майбутнє, благає вас про допомогу! Віктора затримали за винятково політичними причинами, і його тримають у нелюдських умовах. Його життю загрожує смертельна небезпека.

Ваша королівська високосте, ваша країна і ви особисто історично маєте тісні зв’язки із Великою Британією. І ви той, у кого є влада вирішувати питання такого штибу в Лондоні, і прошу переконати Бориса Джонсона, щоби він примусив президента Володимира Зеленського обміняти мого чоловіка на двох британських військовополонених, захоплених російськими військовими в Маріуполі. Я благаю вас використати свою силу і вплив!», – закликала Марченко.

Марченко пообіцяла, що буде довічно вдячна, якщо принц Мухаммед ібн Салман допоможе їй дістати Медведчука з України, і молитиметься за його здоров’я і владу.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.