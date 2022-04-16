Росія вимагає від Чехії не передавати Україні радянську зброю

Чехія готує до відправки Т-72 та БМП-1 для ЗСУ

Прага збирається ігнорувати російські вимоги

Росія вважає, що Чехія не може постачати зброю радянського виробництва Україні без згоди Москви. Як повідомляють České noviny, відповідну ноту отримало МЗС країни.

При цьому міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна ніяк не реагуватиме на цю ноту.

Він назвав вимогу Росії черговою нахабною спробою відрадити країни Заходу від допомоги Україні.

«У МЗС надійшла нота про те, що нам нібито не дозволено поставляти зброю радянського виробництва в треті країни без дозволу Росії. Росія взагалі намагається відбити бажання у західних країн допомагати Україні погрозами, шантажем і поширенням дезінформації», - сказав Ліпавський.

До слова, учора Чехія відправила в Україну ще один ешелон із реактивними системами залпового вогню RM-70 (чехословацька версія радянської РСЗВ БМ-21 "Град"). Повідомляється про відправку 20 одиниць зі складів зберігання чеської армії.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина має намір збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до €2 млрд. Значна частина цих коштів піде на користь України.

Тим часом у Офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, аби перемогти у війні проти Росії.