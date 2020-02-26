Уряд Гончарука запроваджує винагороду, яку ввів ще Порошенко



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Українці отримуватимуть гроші за героїчний вчинок

Указ про винагороду за героїчний вчинок торік видав п'ятий президент України

Глава українського уряду Олексій Гончарук похвалився, що Кабмін запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. Що цікаво, така нагорода передбачена указом п’ятого президента України Петра Порошенка ще у березні 2019 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі за підсумками засідання уряду в середу, 26 лютого.

«Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. 207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави», - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа:

осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»;

членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.

Виплату мають здійснювати одноразово за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку».

Указ п'ятого президента України Петра Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.

В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.

Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.