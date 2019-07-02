Уряд КНР зменшив низку обов’язкових виплат для стимулювання економіки



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Темпи росту економіки КНР за перший квартал 2019 року зменшилися на 0,4%

Уряд Китаю ввів в дію рішення про скорочення низки обов’язкових виплат за державні послуги. Про це пише видання китайське англомовне видання Global Times.

Мова йде в тому числі про мито на реєстрацію нерухомого майна, яке було зменшено із 550 до 80 юанів. Мито за отримання паспорту було зменшено із 160 до 120 юанів, мито за перереєстрацію торгової марки зменшили із 1 тисячі до 500 юанів. Платня за надані комунальні послуги для підприємств була зменшена на 10-15%.

Це рішення дозволить громадянам і компаніям заощадити 43,86 млрд. доларів (300 млрд. юанів), що в свою чергу може стимулювати споживання, і як наслідок зростання економіки країни.

До цього уряд КНР стимулював економіку через зменшення податкового навантаження. До відповідних кроків китайську владу штовхає продовження протистояння із США із питань торгівлі, яке супроводжується американськими митами на 250 млрд. доларів китайських товарів.

ВВП КНР у першому кварталі 2019 року виріс на 6,4% - відповідний показник за цей же період 2018 року складав 6,8%. Всього економіка КНР протягом минулого року виросла на 6,6%.

Зі свого боку місцева влада збільшила випуск цінний паперів. За січень-травень 2019 року їх було випущено на суму в 1,94 трлн. юанів – за цей же період 2018 року випуск місцевих цінних паперів в КНР склав 876,6 млрд. юанів.