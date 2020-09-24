Уряд Німеччини через коронакризу хоче взяти в борг €96 млрд



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На тлі коронавірусної кризи Німеччина збільшить розмір державного боргу

Рада Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2021 рік

Через коронавірусну кризу в наступному році німецький уряд хоче взяти нових боргів на 96 мільярдів євро. Про це пише DW.

При цьому на інвестиції в проєкті державного бюджету передбачено 55 мільярдів євро. Німецький уряд в середу, 23 вересня, затвердив проєкті федерального бюджету на 2021 рік. У бюджеті на загальну суму в 413 мільярдів євро передбачені 55 мільярдів євро під інвестиції.

Ці кошти будуть направлені на розширення доступу до інтернету, будівництво дитячих садків, програми для автовиробників і інші проєкти. Окрім того, на тлі нинішньої «надзвичайної ситуації» в 2021 році Німеччина хоче взяти нових боргів на 96 мільярдів євро. При цьому, з 2022 року передбачається знову долучити так зване «боргове гальмо». Однак на 2024 рік також заплановані нові позики на 22,4 мільярда євро.

«Ми діємо рішуче, навіть якщо це коштує багато грошей, оскільки байдикування обійдеться нашій країні набагато дорожче», – заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Окрім того, передбачається, що через падіння податкових надходжень в наступному році витрати бюджету скоротяться на п'яту частину у порівнянні з 2020 роком.

Нагадаємо, що глава німецького МЗС пішов на карантин через хворого на Covid–19 охоронця.