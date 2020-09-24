Глава німецького МЗС пішов на карантин через хворого на Covid–19 охоронця



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Глава німецького МЗС Гайко Маас пішов на карантин

Маас пройшов тестування на коронавірус

Глава німецького МЗС Гайко Маас змушений піти на самоізоляцію після того, як було підтверджено Covid–19 у співробітника служби безпеки відомства.

Про це повідомляє Інтерфакс–Україна.

Європейські ЗМІ з посиланням на прессекретаря міністерства Марію Адебар пишуть, що Маас пройшов тестування на коронавірус. Тест показав негативний результат.

«Міністерство закордонних справ взаємодіє з органами охорони здоров'я, щоб зрозуміти, чи міг ще хто–небудь заразитися, і чи потрібні додаткові заходи», – сказала Адебар.

Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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