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    У світі

    Глава німецького МЗС пішов на карантин через хворого на Covid–19 охоронця

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    Глава німецького МЗС Гайко Маас пішов на карантин - Глава німецького МЗС пішов на карантин через хворого на Covid–19 охоронця
    Глава німецького МЗС Гайко Маас пішов на карантин

    Маас пройшов тестування на коронавірус

    Глава німецького МЗС Гайко Маас змушений піти на самоізоляцію після того, як було підтверджено Covid–19 у співробітника служби безпеки відомства.

    Про це повідомляє Інтерфакс–Україна.

    Європейські ЗМІ з посиланням на прессекретаря міністерства Марію Адебар пишуть, що Маас пройшов тестування на коронавірус. Тест показав негативний результат.

    «Міністерство закордонних справ взаємодіє з органами охорони здоров'я, щоб зрозуміти, чи міг ще хто–небудь заразитися, і чи потрібні додаткові заходи», – сказала Адебар.

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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