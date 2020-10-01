Масштабна пожежа на Луганщині: кількість жертв зросла до чотирьох



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На Луганщині знову горить ліс

Вогонь гасять понад 1,2 тисяч осіб

Вогнеборці продовжують гасіння масштабних пожеж на Луганщині. Всього залучено 1 229 людей особового складу та 204 одиниці техніки. Кількість жертв внаслідок пожеж збільшилась до чотирьох осіб. Про це повідомили у пресслужбі Луганської облдержадміністрації.

«Ситуація дуже складна — пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу. У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька. Які це створює загрози зрозуміло. На жаль, четверо людей загинули, один із них — лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Причини загорянь встановить слідство. Прокуратурою області вже порушено кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії. Дякую за героїзм вогнеборцям та усім, хто протягнув руку допомоги Луганщині», — прокоментував ситуацію очільник області Сергій Гайдай.

Станом на 7 годину ранку 1 жовтня 2020 року у Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано — 82, продовжується гасіння — 64.

Найбільше постраждали населені пункти Новоайдарського району: село .Муратове, де вогнем пошкоджено 26 приватних будинків, село Кряківка — пошкоджено п’ять будинків (з них два житлових), село Трьохізбенка — два будинки. Із села Муратове евакуйовано 35 людей. Дорослі тимчасово розміщені у школі смт.Новойдар, а діти — у місцевій лікарні.

У Станично-Луганському районі поблизу селищ Вільхове, Лобочево та Геєвка лісова пожежа охопила понад 200 га, ще у трьох місцях відбулося загоряння очерету та сухої рослинності. Внаслідок чого у с. Артема, вогнем пошкоджено три нежитлових будинки та три господарчі споруди, село Болотене — один житловий будинок та три нежитлових, у селі Кондрашівка споруди не постраждали.

Поблизу села Половинкине Старобільського району зафіксовані три осередки загоряння хвойної підстилки з переходом у верхову пожежу. Житловий фонд не постраждав.

Пожежа росповсюджувалась у напрямку Сєвєродонецька. Зокрема уночі, внаслідок верхової пожежі у селі Вороново відбулись горіння на чотирьох вулицях. У селищах Сиротине та Осколонівка верхова пожежа перекинулась на житлові будинки. Евакуйовано та тимчасово розміщено у школах м. Сєвєродонецька близько 85 осіб. Наразі загрози обласному центру немає.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю більш 20 метрів за секунду з поривами, не стійких напрямків.

Всього до гасіння пожеж залучено 1 229 людей особового складу та 204 одиниці техніки.

Так, у ліквідації пожежі залучено наступні співробітники обласних ДСНС: з Луганської області 37 одиниць техніки та 181 людина особового складу, з Харківської області 10 одиниць техніки та 52 людини особового складу, з Донецької області 10 одиниць техніки та 55 людей особового складу, з Дніпропетровської області 10 одиниць техніки та 49 людини особового складу. з Полтавської області 5 одиниць техніки та 26 людей особового складу.

Зокрема, від управління Національної поліції у Луганській області 22 одиниці техніки та 500 чоловік особового складу. Від ЗСУ 14 одиниці техніки та 148 чоловік особового складу. Від лісового господарства 56 одиниць техніки та 60 людей особового складу.

Також у Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.

1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж.

30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.