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    Уряд обмежив торговельну надбавку на хліб та ціну газу для певних виробників

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    Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон - Уряд обмежив торговельну надбавку на хліб та ціну газу для певних виробників
    Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон
    фото: uatv

    Кабмін обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів

    Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня становитиме 24%, йдеться у постанові уряду №1435.

    Норма постанови розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

    • Борошно пшеничне вищого сорту
    • Молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці)
    • Хліб житньо-пшеничний
    • Яйця курячі категорії С1
    • Птиця (тушка куряча)

    Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб виробників соціальних продуктів встановлюється на рівні не вище 1%.

    Також Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%. Про це йдеться у постанові уряду від 30 грудня № 1432.

    «Установити на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 10% оптово-відпускної ціни на хліб житньо-пшеничний та батон з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу», – йдеться в документі.

    Крім того, перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, постановою доповнений батоном та олією соняшниковою.

    Зазначимо, відомий сирзавод призупиняє виробництво через високі ціни на газ.

    Раніше ТОВ «Яготинське» заявило, що зростання цін на енергоносії вже у найближчий час може спричинити зупинку виробництва компанії. Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

    Нагадаємо, що уряд схвалив план дій з енергоефективності. Первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

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    Теги: Кабмін газ торгівля бізнес продукти ціни уряд хліб
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    Уряд обмежив торговельну надбавку на хліб та ціну газу для певних виробників