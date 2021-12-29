Біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%
Стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку протягом тижня через коливання на європейському ринку
За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – до 48 тисяч гривень. Про це пише «ЕП» з посиланням на дані «Української енергетичної біржі».
Так, на початку минулого тижня вартість газу на біржі із постачанням у грудні становила 54,3 тис. грн за тисячу кубів, а до кінця тижня скоротилася на 10,6% до 48,6 тис. грн. Як зазначається, стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку протягом тижня через коливання на європейському ринку.
На піку ціна на газ з ГТС із постачанням у грудні досягала 71,8 тис. грн за тисячу кубів. На час закриття у п'ятницю – 48,581 тис. грн.
Максимальну вартість газу на рівні 72,3 тис. грн за тисячу кубів було зафіксовано за ресурсом із постачанням у лютому.
Загалом позиції на купівлю та продаж газу формували 11 компаній: «Газ.уа», «Укравтогаз», «Крафт Енерджі», «Нафтогаз Трейдинг", «Черкасигаз», «Газкомпост», «Макком-Груп», «Рожнятівнафта», «ПГНК», «Екотехноінвест», «Укренергоекспорт».
Загалом минулого тижня п’ять компаній змогли реалізувати на біржі 22,7 млн кубів ресурсу грудня та січня.
Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.
Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.