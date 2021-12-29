Біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%

Ціна газу на українській біржі знизилася майже до 48 тис. грн за тисячу кубометрів

Стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку протягом тижня через коливання на європейському ринку

За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – до 48 тисяч гривень. Про це пише «ЕП» з посиланням на дані «Української енергетичної біржі».

Так, на початку минулого тижня вартість газу на біржі із постачанням у грудні становила 54,3 тис. грн за тисячу кубів, а до кінця тижня скоротилася на 10,6% до 48,6 тис. грн. Як зазначається, стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку протягом тижня через коливання на європейському ринку.

На піку ціна на газ з ГТС із постачанням у грудні досягала 71,8 тис. грн за тисячу кубів. На час закриття у п'ятницю – 48,581 тис. грн.

Максимальну вартість газу на рівні 72,3 тис. грн за тисячу кубів було зафіксовано за ресурсом із постачанням у лютому.

Загалом позиції на купівлю та продаж газу формували 11 компаній: «Газ.уа», «Укравтогаз», «Крафт Енерджі», «Нафтогаз Трейдинг", «Черкасигаз», «Газкомпост», «Макком-Груп», «Рожнятівнафта», «ПГНК», «Екотехноінвест», «Укренергоекспорт».

Загалом минулого тижня п’ять компаній змогли реалізувати на біржі 22,7 млн кубів ресурсу грудня та січня.

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