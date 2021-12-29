«Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було

Міллер заявив, що «Україна увійшла до зони історично мінімальних запасів газу»

Станом на 27 грудня 2021 року запаси газу в підземних сховищах знизилися на 41,4%, або на 9,97 мільярда кубічних метрів, до 14,079 мільярда порівняно з даними на аналогічну дату минулого року (24,047 мільярда). Про це свідчать оперативні дані державної компанії «Оператор газотранспортної системи України».

Із цього приводу голова російського монополіста «Газпром» Олексій Міллер навіть виступив на нараді, присвяченій осінньо-зимового опалювального сезону в РФ, пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, Міллер заявив, що «Україна увійшла до зони історично мінімальних запасів газу у своїх підземних сховищах».

Зазначимо, що за даними українського оператора ГТС, за добу з підземних сховищ було відібрано 95 млн. куб. м газу.

Із 20 по 27 грудня запаси природного газу в підземних сховищах знизилися на 4,8%, або на 709,3 млн. куб. м.

Із 5 жовтня запаси газу в підземних сховищах скоротилися на 25,4%, або на 4,78 млрд. куб. м.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

Сьогодні стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.