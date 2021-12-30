США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму

Європейські ціни на газ падають сьомий день поспіль

Європейські ціни на газ падають сьомий день поспіль

Ціни на газ у Європі обвалилися на тлі збільшення постачань газу морем

Вартість газу на торгах у Європі у четвер, 30 грудня, знизилася на 10% майже до $1081 за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до $2200 за тисячу кубометрів у грудні. Як пояснює Bloomberg, європейські ціни на газ падають сьомий день поспіль, що є найтривалішим періодом зниження ціни протягом останнього року.

Таким чином, сьогодні ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

Експерти вказують, що на зниження ціни на газ вплинуло збільшення кількості вантажів із газом зі США до Європи, а промислові зупинки та тепла погода обмежують попит.

За даними National Grid, постачання газу з терміналів Isle of Grain та Milford Haven у Великій Британії з 24 грудня зросли більш ніж на 20%. Очікується, що постачання американського газу збільшаться до інших портів Європи за вихідні на третину.

Збільшення вироблення вітрової енергетики та тепла погода також допомогли знизити потребу в газі в Європі.

«Газова проблема Європи, можливо, не зникне наступного року», – заявив Ендрю Хілл, керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF.

За його словами, геополітичні проблеми у зв'язку із запровадженням газопроводу «Північний потік-2» збільшать можливості Росії обмежувати постачання газу до Європи в першій половині наступного року, а потенційно і на більш тривалий термін.

Наразі РФ контролює постачання газу в Європі, тоді як європейські сховища все ще приблизно на 23% нижчі від п'ятирічного середнього показника для цієї пори року.

Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

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Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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