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    США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму

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    Європейські ціни на газ падають сьомий день поспіль - США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму
    Європейські ціни на газ падають сьомий день поспіль
    фото: kommersant

    Ціни на газ у Європі обвалилися на тлі збільшення постачань газу морем

    Вартість газу на торгах у Європі у четвер, 30 грудня, знизилася на 10% майже до $1081 за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до $2200 за тисячу кубометрів у грудні. Як пояснює Bloomberg, європейські ціни на газ падають сьомий день поспіль, що є найтривалішим періодом зниження ціни протягом останнього року.

    Таким чином, сьогодні ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

    Експерти вказують, що на зниження ціни на газ вплинуло збільшення кількості вантажів із газом зі США до Європи, а промислові зупинки та тепла погода обмежують попит.

    За даними National Grid, постачання газу з терміналів Isle of Grain та Milford Haven у Великій Британії з 24 грудня зросли більш ніж на 20%. Очікується, що постачання американського газу збільшаться до інших портів Європи за вихідні на третину.

    Збільшення вироблення вітрової енергетики та тепла погода також допомогли знизити потребу в газі в Європі.

    «Газова проблема Європи, можливо, не зникне наступного року», – заявив Ендрю Хілл, керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF.

    За його словами, геополітичні проблеми у зв'язку із запровадженням газопроводу «Північний потік-2» збільшать можливості Росії обмежувати постачання газу до Європи в першій половині наступного року, а потенційно і на більш тривалий термін.

    Наразі РФ контролює постачання газу в Європі, тоді як європейські сховища все ще приблизно на 23% нижчі від п'ятирічного середнього показника для цієї пори року.

    Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

    Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

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    Теги: Росія США газ Європа ціни аукціон
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    США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму