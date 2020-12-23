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    Засідання уряду. Кабмін планує схвалити нові штрафи за порушення самоізоляції

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    Засідання відбудеться 23 грудня - Засідання уряду. Кабмін планує схвалити нові штрафи за порушення самоізоляції
    Засідання відбудеться 23 грудня
    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    У порядку денному засідання також розгляд питання щодо регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні

    Кабінет міністрів 23 грудня планує схвалити законопроєкт про запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації, запроваджених під час карантину. Про це йдеться у порядку денному засідання на 23 грудня, який опублікований на Урядовому порталі.

    Також урядовці мають намір затвердити проєкти законів:

    • щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу;
    • про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб;
    • про відповідальність за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг.

    Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов про питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

    Урядовці ще розглянуть проєкти розпоряджень:

    • щодо затвердження плану заходів із впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радіозв’язку;
    • про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на 2020-2024 роки;
    • про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

    У порядку денному засідання уряду є також питання схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

    Теги: Кабмін дороги штраф карантин уряд коронавірус
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