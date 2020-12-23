Засідання уряду. Кабмін планує схвалити нові штрафи за порушення самоізоляції
У порядку денному засідання також розгляд питання щодо регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні
Кабінет міністрів 23 грудня планує схвалити законопроєкт про запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації, запроваджених під час карантину. Про це йдеться у порядку денному засідання на 23 грудня, який опублікований на Урядовому порталі.
Також урядовці мають намір затвердити проєкти законів:
- щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу;
- про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб;
- про відповідальність за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг.
Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов про питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.
Урядовці ще розглянуть проєкти розпоряджень:
- щодо затвердження плану заходів із впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радіозв’язку;
- про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на 2020-2024 роки;
- про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.
У порядку денному засідання уряду є також питання схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей.