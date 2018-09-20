Уряд підтримав економічні санкції проти російських видавництв



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Станом на 15 серпня до санкційного переліку внесено 167 російських видань

Передбачено винести питання про застосування персональних санкцій на розгляд РНБО України

Уряд підтримав пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти 35 російських видавництв, які продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту

Про це повідомила прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Зазначається, що передбачено винести питання про застосування персональних санкцій на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Також зазначено, що санкції будуть стосуватися російських видавництв, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту займає чільне місце і носить систематичний характер.

«За результатами моніторингу складено Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини», - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх трьох років Держкомтелерадіо здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству.

Згідно з повідомленням, станом на 15 серпня до переліку внесено 167 таких видань, випущених 35 російськими видавництвами.

До слова, ПАРЄ може скасувати санкції проти РФ під виглядом реформ.