ПАРЄ може скасувати санкції проти РФ під виглядом реформ



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У 2016 році Росія перестала брати участь в роботі асамблеї

Реформа регламенту Асамблеї може дозволити повернути російську делегацію в ПАРЄ

Генсек Парламентської асамблеї Ради Європи Турбйорн Ягланд підготував поправки в регламент Асамблеї, які в майбутньому можуть повернути російську делегацію в ПАРЄ. Про це в середу, 19 вересня, повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, про такий підхід домовилися з Москвою, Берліном і декількома іншими західними столицями.

За даними видання, санкційний механізм не планують знищити в повному обсязі, але ускладнити його настільки, щоб застосувати санкції щодо Росії було вкрай складно.



Для цього планується підвищити до 2/3 кількість голосів, необхідних для підтвердження санкцій (зараз досить половини голосів). До того ж процедура ініціювання санкцій буде змінена таким чином, що Росія зможе заблокувати сам розгляд питання, якщо збере достатньо людей в залі - кількість підписів, які необхідно зібрати для початку розгляду питання, не буде відома заздалегідь.



При цьому Росія в проекті резолюції взагалі не згадується, пишуть ЗМІ. Зазначається, що це рішення приймається нібито як планова реформа.



Також повідомляється, що 9 жовтня ПАРЄ розгляне доповідь про повноваження і право голосу національних делегацій. За підсумками ухвалять резолюцію і рекомендації комітету міністрів Ради Європи. Йдеться про внесення поправок до регламенту, які в майбутньому можуть повернути російську делегацію в асамблею.



Нагадаємо, в 2014 і 2015 роках ПАРЄ обмежувала в правах російську делегацію. У 2016 році Росія перестала брати участь в роботі асамблеї і не передавала в Страсбург перелік своїх депутатів, уникаючи таким чином підтвердження санкцій. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи тривала. З 2017 року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи.

До слова, Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.