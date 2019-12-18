Уряд планує виділити допомогу сім'ям загиблих в АТО



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Кабмін 18 грудня проведе чергове засідання

Засідання уряду має розпочатись об 11 годині

Кабінет міністрів на засіданні розгляне проєкт розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції та особам, які отримали інвалідність внаслідок участі в зазначеній операції.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 18 грудня, опублікованому на Урядововму порталі.

Також урядовці планують схвалити проєкти законів щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян; щодо лібералізації державної політики у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад та нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій; про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Крім того, на Кабміні розглянуть проєкти постанов про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією; про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу; щодо внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік.