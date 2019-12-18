Справа Шеремета: Антоненко відмовився давати свідчення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Антоненко готовий свідчити у справі, але лише коли переконається, що слідство не упереджене Фото: РБК-Україна

Ветеран АТО Антоненко вважає слідство у справі Шеремета упередженим

Підозрюваний в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета ветеран Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовляється давати свідчення у справі. Про це йдеться у заяві правової групи захисту Антоненка у Facebook.

Як повідомляється, у вівторок, 17 грудня, слідчий намагався допитати Антоненка, але він відмовився, скориставшись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України. Свій вчинок Антоненко пояснив тим, що вважає слідство у справі Шеремета упередженим.

«Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр МВС, генеральний прокурор, а також особисто президент Ураїни в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що зі сторони слідчих буде певна упередженість», - йдеться в заяві.

Адвокати зазначили, що Антоненко згоден в подальшому давати свідчення у справі, але лише коли переконається, що слідство не є упередженим.

«Андрій в подальшому буде давати показання, але лише коли переконається в неупередженості слідства. Наразі, з урахуванням наявних в справі матеріалів та гучних заяв в ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає», - додали вони.

Раніше повідомлялося, що підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко написала з в'язниці матері журналіста. Фотокопію листа опублікував у Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.