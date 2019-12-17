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    Економіка та фінанси

    Комітет Ради відправив на доопрацювання всі проєкти про легалізацію грального бізнесу

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    Ряд експертів розкритикували урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторам лотерей - Комітет Ради відправив на доопрацювання всі проєкти про легалізацію грального бізнесу
    Ряд експертів розкритикували урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторам лотерей

    З ініціативи Зеленського уряд підготував проєкт закону про легалізацію азартних ігор і казино

    Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні, 17 грудня, прийняв рішення відправити на доопрацювання не тільки урядовий проєкт закону №2285 про легалізацію грального бізнесу, а й усі сім альтернативних проектів.

    Нагадаємо, що з ініціативи президента Володимира Зеленського уряд підготував проєкт закону про легалізацію азартних ігор і казино в рамках поліпшення економічної ситуації і залучення іноземних інвестицій.

    Однак ряд експертів розкритикував урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторам лотерей і фактично спрямована на легалізацію російських букмекерів і власників п'ятизіркових готелів і казино, що вже працюють в Україні.

    Зокрема, експерт з правоохоронної і судової системи Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко вважає, що декларація про залучення інвестицій в п'ятизіркові готелі, тільки димова завіса на користь ігрових автоматів, що гарантовано призведе до вкрай негативних соціальних наслідків.

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