Комітет Ради відправив на доопрацювання всі проєкти про легалізацію грального бізнесу



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Ряд експертів розкритикували урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторам лотерей

З ініціативи Зеленського уряд підготував проєкт закону про легалізацію азартних ігор і казино

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні, 17 грудня, прийняв рішення відправити на доопрацювання не тільки урядовий проєкт закону №2285 про легалізацію грального бізнесу, а й усі сім альтернативних проектів.

Нагадаємо, що з ініціативи президента Володимира Зеленського уряд підготував проєкт закону про легалізацію азартних ігор і казино в рамках поліпшення економічної ситуації і залучення іноземних інвестицій.

Однак ряд експертів розкритикував урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторам лотерей і фактично спрямована на легалізацію російських букмекерів і власників п'ятизіркових готелів і казино, що вже працюють в Україні.

Зокрема, експерт з правоохоронної і судової системи Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко вважає, що декларація про залучення інвестицій в п'ятизіркові готелі, тільки димова завіса на користь ігрових автоматів, що гарантовано призведе до вкрай негативних соціальних наслідків.