Уряд поверне майже 53 млн грн учасникам пробного ЗНО



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Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону

Учасникам пробного ЗНО, яке через епідеміологічну ситуацію цього року пройде онлайн, повернуть кошти. Відповідний порядок готують Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки, передає Освіта.ua.

У відомстві зазначають, що учасникам пробного ЗНО, проведення якого не відбудеться 15 і 17 червня, за дорученням президента Зеленського, будуть повернуті кошти, сплачені за участь у тестуванні.

Як відомо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

У міністерстві освіти і науки зазначають, що у вартість пробного ЗНО включено оплату послуг з укладання тестів, підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів, доставка матеріалів до пункту тестування, оплата праці працівників, які залучені до організації та проведення і виконання заходів тощо.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, сплачені кошти за проходження пробного ЗНО у розмірі майже 53 млн грн будуть компенсовані його учасникам у повному обсязі.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки сьогодні зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Крім того, сьогодні виявилося, що діти не можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежить сайт ЦОЯО.