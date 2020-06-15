Міносвіти зробило заяву щодо ЗНО: Скасування неприпустиме!



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Міністерство освіти не планує скасовувавти ЗНО

Наразі МОН готується до проведення основної сесії ЗНО 25 червня – 17 липня

Міністерство освіти та науки готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим.

Про це сьогодні, 15 червня, заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Міністерство, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти готові проводити ЗНО в безпечних умовах згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря та гнучко реагують на дані від МОЗ щодо епідеміологічної ситуації. Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків. До пунктів тестування засоби захисту доставляють ОДА, які отримали їх від партнерів. Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом», – зазначила Мандзій.

Як зазначили в МОН, зокрема, під час зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься контроль за дотриманням рекомендацій щодо допуску на ЗНО (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора).