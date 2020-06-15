Освітній омбудсмен: складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів



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Освітній омбудсмен наголосив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів

ЗНО має відбутися за будь-яких обставин, - заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Про це він написав у Facebook.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк закликає парламент зробити все можливе для збереження зовнішнього незалежно оцінювання. Про це тйдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

«Ми всі бачили яку хвилю обурення в суспільстві викликало скасування пробного ЗНО. Я не дарма на минулій годині запитань до Уряду акцентувала увагу Прем’єр-міністра на проблемі готовності до ЗНО та безпечних умов його проведення. Нас тоді запевняли, що все буде добре, але виявилося, що це далеко не так», - зауважила Олена Кондратюк.

Виступаючи на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп, віцеспікерка висловила стурбованість інформацією освітнього омбудсмена Сергія Горбачова про те, що в Уряді розглядається можливість повного скасування ЗНО.

«Для когось, можливо, це найлегший спосіб вирішення проблеми. Але це не вихід із ситуації, а втеча від відповідальності конкретних чиновників. Верховна Рада в межах парламентського контролю - має зробити все можливе щоб захистити інтереси абітурієнтів і не допустити скасування ЗНО», - наголосила Олена Кондратюк.

За її словами, мова йде про рівні права та можливості сотень тисяч дітей на вступ до вишів власними знаннями. «З 2008 року, коли ЗНО було запроваджено Урядом Юлії Тимошенко - це найбільш ефективний спосіб оцінювання знань абітурієнтів для вступів до вишу. Він користується максимальною довірою. Можлива відміна ЗНО - це очевидна спокуса повернення до старих корупційних схем при вступі», - переконана заступниця Голови Верховної Ради.

На її думку, слушними є пропозиції відмінити державну підсумкову атестацію для випускників, щоб тим самим зменшити кількість людей на пунктах тестування та знизити можливість інфікування. «Водночас безпека та належна організація ЗНО мають бути ключовими пріоритетами для Уряду. ЗНО має відбутися за будь-яких обставин!», - підкреслила Кондратюк.

Заступниця Голови ВРУ вважає, що однією з причин ситуації, що склалася, є тривала відсутність офіційно призначеного Міністра освіти та науки. Вона закликала монобільшість та Уряд терміново вирішити це питання. Віцеспікерка також запропонувала запросити на годину запитань до Уряду т.в.о. міністра Любомиру Мандзій для того, щоб вона прозвітувала про хід підготовки до ЗНО. Ця пропозиція була підтримана Погоджувальною радою.