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    У світі

    У китайському місті Баодін запровадили воєнний стан через повторний спалах коронавірусу

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    <p>У місті в китайській провінції Хубей, &ndash; повторний спалах Covid-19</p> - У китайському місті Баодін запровадили воєнний стан через повторний спалах коронавірусу

    У місті в китайській провінції Хубей, – повторний спалах Covid-19

    У Баодіні проживає понад 11 мільйонів людей

    В Китаї у місті Баодін, що розташоване у китайській провінції Хубей, стався повторний  спалах Covid-19. У зв’язку з цим у місті ввели воєнний стан. Про це повідомляє timesofindia.

    Повідомляють, що епідеміологічний центр вирішив запровадити воєнний стан для припинення поширення епідемії коронавірусу у Баодіні.

    Мешканців закликають дотримуватись рекомендацій медиків щодо запобігання поширенюю інфекції.

    Місто Баодін розташоване за 145 км від Пекіна, в ньому проживає понад 11 мільйонів людей.

    Нагадаємо, учора у Китаї повідомили про найвищий щоденний приріст нових випадків коронавірусу за останні два місяці, в Південній Кореї так само, підскочила захворюваність в зв’язку з ослабленням карантинних обмежень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

    Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків

    Китай воєнний стан коронавірус
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