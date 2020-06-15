У китайському місті Баодін запровадили воєнний стан через повторний спалах коронавірусу



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У місті в китайській провінції Хубей, – повторний спалах Covid-19

У Баодіні проживає понад 11 мільйонів людей

В Китаї у місті Баодін, що розташоване у китайській провінції Хубей, стався повторний спалах Covid-19. У зв’язку з цим у місті ввели воєнний стан. Про це повідомляє timesofindia.

Повідомляють, що епідеміологічний центр вирішив запровадити воєнний стан для припинення поширення епідемії коронавірусу у Баодіні.

Мешканців закликають дотримуватись рекомендацій медиків щодо запобігання поширенюю інфекції.

Місто Баодін розташоване за 145 км від Пекіна, в ньому проживає понад 11 мільйонів людей.

Нагадаємо, учора у Китаї повідомили про найвищий щоденний приріст нових випадків коронавірусу за останні два місяці, в Південній Кореї так само, підскочила захворюваність в зв’язку з ослабленням карантинних обмежень.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків