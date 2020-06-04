У Вашингтоні продовжила комендантську годину через погроми під час протестів



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Порушення карається штрафом в розмірі $300 або арештом на строк до десяти діб

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжила в місті комендантську годину.

Про це вона написала в Twitter.

За її словами, він буде діяти з 23:00 середи, 3 червня, до 06:00 четверга за місцевим часом (з 18:00 4 червня 1:00 5 червня за київським часом). Причиною стали триваючі заворушення в ході протестів, які прочалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні.

«Я повинна скористатися своїми повноваженнями, щоб продовжити, але скоротити введення комендантської години для того, щоб забезпечити безпеку людей і майна в окрузі Колумбія», - сказала мер.

Порушення карається штрафом в розмірі $300 або арештом на строк до десяти діб. Від дотримання комендантської години звільнили медиків, представників преси та ряд інших працівників.

Комендантська година діє у Вашингтоні з 1 червня, проте починалася о 19:00 за місцевим часом. Начальник поліції Пітер Ньюшам заявив, що це дуже ефективно знизило рівень насильства, передає NBC Washington.

Подібні заходи ввели в десятках міст США в зв'язку з протестами, причиною яких стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі в кінці травня. Поліцейський під час затримання натиснув йому коліном на горло, згодом Флойд помер в лікарні. Протести супроводжуються погромами і пограбуваннями.

Нагадаємо, напередодні співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.