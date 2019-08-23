Уряд призначив голову Державної соціальної служби



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Марина Лазебна призначена головою Державної соціальної служби України

Лазебна у 2013-2014 роках керувала Державною службою зайнятості

Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Лазебна призначена з випробувальним терміном у два місяці.

«Призначити Лазебну Марину Володимирівну головою Державної соціальної служби України з дати початку фактичного виконання посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на два місяці», - йдеться у розпорядженні.

Раніше Лазебна очолювала відділ організації роботи віце-прем'єр-міністра - міністра - помічник міністра, займала посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, голови Державної служби зайнятості України.

Також нагадаємо, що сьогодні Зеленський заявив, що інформація про ліквідацію Міністерства ветеранів «це ганебні чутки».

Нагадаємо, 15 серпня у Зеленського пообіцяли зберегти міністерство у справах ветеранів.

До слова, партія «Слуга народу» вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю.