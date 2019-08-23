Зеленський заявив, що інформація про ліквідацію Міністерства ветеранів «це ганебні чутки»



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Зеленський наголосив, що впевнений «справа зовсім не в кількості державних органів, а в тому, щоб було бажання реально працювати»

Зеленський заявив, що чекає від ветеранів кандидатуру, яка зможе очолити міністерство

Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде ліквідовувати Міністерство у справах ветеранів.

Про це він сказав на Другому міжнародному ветеранському і волонтерському форумі.

За словами Зеленського, інформація про ліквідацію Міністерства «це ганебна інформація, ганебні чутки».

«Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює і що треба терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І також ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру, я не хочу сам обирати цю кандидатуру, я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом, і яка дійсно може очолити міністерство», - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що впевнений «справа зовсім не в органах і зовсім не в кількості цих органів, а в тому, щоб було бажання реально працювати і реально допомагати вам».

Президент запевнив, що нова Верховна Рада «буде робити все необхідне» для захисту прав ветеранів і ухвалювати «всі необхідні закони».

За словами голови держави, при його Офісі створюється Рада волонтерів. Також буде призначено уповноваженого з питань волонтерів.

Звертаючись до учасників форуму, Зеленський зазначив, що держава має допомогти їм з медичним забезпеченням, реабілітацією, соціальною адаптацією, отриманням землі і житла, пільговим розмитненням автомобілів.

Нагадаємо, 15 серпня у Зеленського пообіцяли зберегти міністерство у справах ветеранів.

До слова, партія «Слуга народу» вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю.