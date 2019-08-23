Зеленський заявив, що інформація про ліквідацію Міністерства ветеранів «це ганебні чутки»
Зеленський заявив, що чекає від ветеранів кандидатуру, яка зможе очолити міністерство
Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде ліквідовувати Міністерство у справах ветеранів.
Про це він сказав на Другому міжнародному ветеранському і волонтерському форумі.
За словами Зеленського, інформація про ліквідацію Міністерства «це ганебна інформація, ганебні чутки».
«Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює і що треба терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І також ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру, я не хочу сам обирати цю кандидатуру, я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом, і яка дійсно може очолити міністерство», - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що впевнений «справа зовсім не в органах і зовсім не в кількості цих органів, а в тому, щоб було бажання реально працювати і реально допомагати вам».
Президент запевнив, що нова Верховна Рада «буде робити все необхідне» для захисту прав ветеранів і ухвалювати «всі необхідні закони».
За словами голови держави, при його Офісі створюється Рада волонтерів. Також буде призначено уповноваженого з питань волонтерів.
Звертаючись до учасників форуму, Зеленський зазначив, що держава має допомогти їм з медичним забезпеченням, реабілітацією, соціальною адаптацією, отриманням землі і житла, пільговим розмитненням автомобілів.
Нагадаємо, 15 серпня у Зеленського пообіцяли зберегти міністерство у справах ветеранів.
До слова, партія «Слуга народу» вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю.