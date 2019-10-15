Уряд призначив тимчасового керівника «Украероруху»



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Раніше Андрій Ярмак займав посаду начальника відділу авіаперевезень міністерства інфраструктури

Замість Олександра Доценка призначено Андрія Ярмака

Кабінет міністрів погодив призначення виконувачем обов'язків директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху Андрія Ярмака.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, опублікованому на офіційному сайті.

До призначення в «Украерорух» Ярмак виконував обов'язки начальника відділу авіаперевезень Міністерства інфраструктури.

Як відомо, 9 жовтня Кабінет міністрів звільнив тимчасово виконуючого обов’язки директора провайдера аеронавігаційного обслуговування «Украерорух» Олександра Доценка.

«Украерорух» - стратегічне підприємство і національний провайдер аеронавігаційного обслуговування. Основний заробіток отримує в валюті за обслуговування авіарейсів в повітряному просторі України.

На початку 2017 року на рахунках скандального та вже неплатоспроможного «Платинум банку» «Украерорух» зберігав 405 млн грн. Останні два транші, загалом - на 160 млн грн, керівництво «Украероруху» перерахувало до «Платинуму» за декілька тижнів до закриття. На той час проблеми «Платинум банку» вже були широко відомими.

Зокрема, через судові позови мобільного оператора МТС (Vodafone), який вимагав у «Платинуму» повернути йому 250 млн грн депозиту, а у Нацбанку - визнати «Платинум» проблемним.

Усі перевірки виявили серйозні порушення з боку директора «Украероруху» Дмитра Бабейчука і його заступників.

5 червня 2019 року Кабмін погодив звільнення Бабейчука і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Олександра Доценка.