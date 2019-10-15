Оржелю призначили ще двох заступників



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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель отримав ще двох заступників

Також уряд звільнив Віталія Петрука з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження та оголосив конкурс на зайняття зазначеної посади

Уряд на засіданні 12 жовтня призначив ще двох заступників міністра енергетики та захисту довкілля. Ними стали Роман Абрамовський та Олексій Рябчин.

Про це 15 жовтня у Facebook повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Зазначається, що також уряд звільнив Віталія Петрука з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження та оголосив конкурс на зайняття зазначеної посади. Тимчасове виконання обов'язків голови покладено на Володимира Фещенка.

Крім того, уряд звільнив з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції Ігоря Яковлєва та тимчасово поклав виконання обов'язків голови на Віктора Канцурака.

Уряд також звільнив Андрія Кравченка з посади заступника голови Державного агентства рибного господарства.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів призначив Ірину Ставчук на посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля.