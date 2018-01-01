Уряд пропонує перевіряти роботодавців без попередження

У Кабміні вважають, що прийняття закону відновить контроль за дотриманням законодавства про працю

Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді зняти обмеження на проведення Державною службою з питань праці перевірок дотримання законодавства про працю підприємствами. Про це йдеться у законопроекті №8045. У пояснювальній записці говориться, що у результаті змін у закон Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері



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У Кабміні вважають, що прийняття закону відновить контроль за дотриманням законодавства про працю

Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді зняти обмеження на проведення Державною службою з питань праці перевірок дотримання законодавства про працю підприємствами.

Про це йдеться у законопроекті №8045.

У пояснювальній записці говориться, що у результаті змін у закон Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 3 листопада 2016 року органи контролю втратили право безперешкодної інспекції підприємств, їх зобов'язали завчасно попереджати про відвідування підприємств і проводити інспекцію в присутності керівництва підприємства.

Крім того, наголошується, що узаконення обмежень при проведенні перевірок у сфері додержання законодавства з питань праці не дозволяє належним чином і своєчасно забезпечувати такі права.

У Кабміні вважають, що прийняття закону відновить державний нагляд, у тому числі гірських підприємств, і контроль за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, охорони праці, гігієни праці.

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Джерело: Депо