Генштаб дав рекомендації військовим, як протидіяти поширенню коронавірусу



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Військовослужбовці вживають заходів проти поширення небезпечного вірусу

Генеральний штаб ЗСУ рекомендує нааразі заборонити службові відрядження до інших країн

Генштаб ЗСУ надав рекомендації всім командувачам видів, родів військ (сил), керівникам структурних підрозділів Генштабу та органам військового управління щодо обмежувальних заходів з метою протидії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Збройні Сили України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та збереження здоров’я військовослужбовців … проводять заходи, що обмежують можливість поширення коронавірусу серед військовослужбовців та працівників ЗС України», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Генштаб рекомендував заборонити службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон; дозволити державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації.

Крім того, доручено забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях, здійснювати постійне їхнє провітрювання та моніторинг стану здоров’я підлеглого особового складу; обмежити проведення службових нарад та заходів колективної підготовки; організувати та забезпечити безумовне виконання Плану заходів щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID2019.

В пресслужбі запевнили, що усім Збройним Силам України доведені рекомендації, які стосуються застосування гігієнічних правил, обмеження або призупинення участі у навчальних та масових заходах, обмеження або повністю призупинення поїздок до районів підвищеного ризику захворювання, проведення інформаційних заходів у сфері профілактики.

Зазначається також, що Командування Медичних сил наразі адаптується до нових викликів та постійно відстежує ситуацію в ЗСУ.

Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.